Nkunku: «Il mio futuro? Valuterò pensando anche al Mondiale a dicembre»

Le dichiarazioni del trequartista del Lipsia Christopher Nkunku, centrocampista offensivo del Lipsia sul quale resta vigile il Milan, ha così parlato a Telefoot del suo futuro: Le parole: «Dovrò pensarci attentamente e prendere una decisione. C'è un Mondiale alle porte e questo è un parametro che devo tenere in considerazione. PSG? Come ho detto, semplicemente dovrò riflettere bene» L'articolo proviene da Calcio News 24.

