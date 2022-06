(Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Nel giorno di Pentecostecontro iin una chiesa in. Ci sono anche bambini tra le decine di morti. Non interessa quasi a nessuno ma questa persecuzione è diventata una strage che continua nel silenzio. Piango le vittime, piango per le famiglie e piango per il cinismo di chi si disinteressa di". Così Matteosu Fb.

Advertising

TV7Benevento : Nigeria: Renzi, 'ennesimo attacco a cattolici, cinico disinteresse su questo genocidio' - - RobiC_tw : @Moonlightshad1 La richiesta di confronto all'americana di Renzi va presa come va preso l'annuncio di Salvini di vo… - renzi_andrea : RT @lucianocapone: Igor Kirillov, capo delle Forze armate russe per la Difesa chimica biologica e radioattiva, quello che inventa i complot… -

Liberoquotidiano.it

"Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in. Ci sono ... Lo scrive su Facebook il leader di Iv, MatteoIl leader di Italia viva Matteo, a proposito della sua decisione nel 2014 da segretario del ...aprire un'inchiesta sulle attività dei biolaboratori finanziati e controllati dagli Usa in(... Nigeria: Renzi, 'ennesimo attacco a cattolici, cinico disinteresse su questo genocidio' (Adnkronos) - "Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in Nigeria. Ci sono anche bambini tra le ... di chi si disinteressa di questo genocidio". Così Matteo Renzi su ...Come racconta bene il caso di Michael (anche il suo nome è di fantasia, ma anche la sua storia è vera), uomo di origine nigeriana che è in Italia con ... giuristi per l’abrogazione del decreto ...