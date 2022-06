Nigeria, Monteduro (Acs): “Epicentro della persecuzione dei cristiani, istituzioni complici” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Nigeria è in questo momento l’Epicentro, assieme all’area subsahariana dell’Africa, della persecuzione ai danni dei cristiani. La cronaca quotidiana racconta di massacri, rapimenti ai danni di appartenenti al clero e uccisioni indiscriminate”. Così Alessandro Monteduro, direttore di ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre’, commenta con l’Adnkronos l’attacco per mano di un commando di uomini armati contro la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nel sudovest della Nigeria, dove ci sarebbero almeno 50 morti. “I persecutori, purtroppo, sono più di uno: ci sono indiscutibilmente – spiega Monteduro – le organizzazioni terroristiche, da Boko Haram alle realtà affiliate allo stato islamico che operano innanzitutto nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Laè in questo momento l’, assieme all’area subsahariana dell’Africa,ai danni dei. La cronaca quotidiana racconta di massacri, rapimenti ai danni di appartenenti al clero e uccisioni indiscriminate”. Così Alessandro, direttore di ‘Aiuto alla Chiesa che Soffre’, commenta con l’Adnkronos l’attacco per mano di un commando di uomini armati contro la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nel sudovest, dove ci sarebbero almeno 50 morti. “I persecutori, purtroppo, sono più di uno: ci sono indiscutibilmente – spiega– le organizzazioni terroristiche, da Boko Haram alle realtà affiliate allo stato islamico che operano innanzitutto nel ...

Advertising

monikindaaaa : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… - Paolomalta : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… - acs_italia : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… - Alessan67153720 : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… - cappellini_c : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… -