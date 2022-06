Advertising

ilfattovideo : Nigeria, il video dei soccorsi dopo la strage nella chiesa cattolica di San Francesco - dipego : Intanto, nella dimenticata #Africa, un'altra strage, in #Nigeria , contro una chiesa Evitate di guardare i video c… - Advsola : RT @Jidejay_: @r_KANAYO Abia state,Nigeria. - ade_banti : RT @Jidejay_: @r_KANAYO Abia state,Nigeria. - OkaforAmaechi11 : RT @Jidejay_: @r_KANAYO Abia state,Nigeria. -

Il Fatto Quotidiano

Archiviata la fornitura russa, gli Stati Ue dovranno chiudere al più presto gli accordi coi Paesi africani pronti a garantire il greggio, con, Angola e Camerun in cima alla lista. Secondo ...... Burkina Faso, Myanmar,, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo e Ucraina. E tra ... perfetto per iselfie 22 Febbraio 2022 Articoli Correlati redazione - 31 Maggio 2022 Diabete, ... Nigeria, il video dei soccorsi dopo la strage nella chiesa cattolica di San Francesco Gunmen opened fire and detonated explosives as worshipers were celebrating mass at the St. Francis Catholic Church in Ondo state. Several children were among the dead, a state lawmaker said.Legislator Ogunmolasuyi Oluwole said the attackers targeted the St. Francis Catholic Church in Ondo state just as the worshippers gathered on Pentecost Sunday.