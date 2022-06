Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Smentito il rapimento del prete (Di domenica 5 giugno 2022) Il commando avrebbe usato anche degli esplosivi. La chiesa di San Francesco era gremita in occasione della Pentecoste. Il Papa: 'Prego per le vittime e per tutta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 giugno 2022) Il commando avrebbe usato anche degli esplosivi. Ladi San Francesco era gremita in occasione della Pentecoste. Il Papa: 'Prego per le vittime e per tutta la ...

