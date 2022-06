Nigeria, attacco a chiesa cattolica: decine di morti, anche bambini (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Terribile attacco contro una chiesa in Nigeria. decine di persone, tra cui anche bambini, sarebbero state uccise in un assalto condotto da un commando di uomini armati contro la chiesa cattolica di San Francesco, nello stato di Ondo, mentre era in corso la messa per la Pentecoste. Secondo alcune fonti, il commando avrebbe anche rapito dei fedeli. Il governatore dello stato, Arakunrin Akeredolu, ha denunciato “l’attacco vile e satanico” contro gente innocente che assisteva alla messa nella città di Owo, nel sudovest del Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Terribilecontro unaindi persone, tra cui, sarebbero state uccise in un assalto condotto da un commando di uomini armati contro ladi San Francesco, nello stato di Ondo, mentre era in corso la messa per la Pentecoste. Secondo alcune fonti, il commando avrebberapito dei fedeli. Il governatore dello stato, Arakunrin Akeredolu, ha denunciato “l’vile e satanico” contro gente innocente che assisteva alla messa nella città di Owo, nel sudovest del Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

