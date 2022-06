(Di domenica 5 giugno 2022) Il procuratore: «Accorciare i tempi della giustizia con la tagliola dei termini è uno schiaffo alle vittime. Mai in politica perché non sono abituato a mediare. Io ministro? Non succederà, non mi interessa»

La7tv : Giustizia, Nicola Gratteri ospite di Giovanni Floris a #dimartedi: "Questo governo ha fatto riforme che non servono…

di Alessandro Pompei - Come paventato dal procuratore, ed in modo meno diretto dalla direttrice di Europol, la belga Catherine De Bolle cui si è unito pochi giorni dopo il suo collega tedesco Jurgen Stock, segretario generale dell'...Penso alla carriera di, legata a decine di arresti sbagliati. Spesso si valuta l'accusa e non le colpe di un'accusa ingiusta". Vittorio Sgarbi, insomma, la tocca piano e si smarca ... Nicola Gratteri: “Il bavaglio ai magistrati è un errore. Così le cosche puntano ai soldi del Pnrr” Perché Nicola Gratteri non venne accettato da Giorgio Napolitano come Ministro della Giustizia nel governo guidato da Matteo Renzi È ...Il procuratore di Catanzaro: "Ci sono momenti di tensione, ti dai coraggio razionalizzando la morte. Non vado al mare da almeno 25 anni" ...