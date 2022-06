"Nello stesso parco...". Salvini e la foto con cui umilia Letta e Pd: occhio al dettaglio | Guarda (Di domenica 5 giugno 2022) Una foto vale più di mille parole. Lo sa bene Matteo Salvini che su Twitter umilia il Partito democratico con uno scatto a dir poco imbarazzante. Nella foto rilanciata dal leader della Lega si vede lo stesso parco, quello di Buccinasco a Milano. L'unica differenza? Nella ci sono due persone, nella seconda una moltitudine di ascoltatori. Ma non solo, perché nella prima si vede lo stand dei dem, nel secondo lo stesso Salvini. Da qui la frecciata: "Oggi a Buccinasco (Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze". In occasione dell'evento elettorale nel capoluogo lombardo, l'ex ministro ha invitato presenti e non a votare il 12 giugno, per poi lanciare una frecciata: "Sui referendum sulla giustizia lo sconcio è la censura e il bavaglio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Unavale più di mille parole. Lo sa bene Matteoche su Twitteril Partito democratico con uno scatto a dir poco imbarazzante. Nellarilanciata dal leader della Lega si vede lo, quello di Buccinasco a Milano. L'unica differenza? Nella ci sono due persone, nella seconda una moltitudine di ascoltatori. Ma non solo, perché nella prima si vede lo stand dei dem, nel secondo lo. Da qui la frecciata: "Oggi a Buccinasco (Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze". In occasione dell'evento elettorale nel capoluogo lombardo, l'ex ministro ha invitato presenti e non a votare il 12 giugno, per poi lanciare una frecciata: "Sui referendum sulla giustizia lo sconcio è la censura e il bavaglio. ...

Advertising

marattin : A sinistra la foto che tutti mostrano: i salari in Italia sono praticamente fermi da 30 anni. A destra quella che i… - trash_italiano : MA DUA LIPA CHE CADE ANCHE A BARCELLONA NELLO STESSO PUNTO DELLA CANZONE. DITEMI CHE ORA FA PARTE DELLA COREOGRAFIA… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Come mai la #politica, che si mostra tanto impegnata nel definire i limiti di una sopravvivenza di… - Fristinaca : @ciaomolly @alchimiablu Beh fammi vedere dove ho scritto a jess di indossare frequentare mangiare ciò che voglio io… - Antonio43957167 : @lvan_753 @WeAreTennisITA E poi la base di tutto sta nell’esprimersi e nell’educazione ! Io e Lei non ci conosciamo… -