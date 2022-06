Nella ricostruzione dell' Ucraina l' Europa avrà solo le briciole

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) L'ennesimo inasprimentoe sanzioni'occidente verso la Russia, impone approfondimenti e riflessioni, non tanto sulla loro tipologia, ma sugli effetti che possono spingere Putin a rivedere le sue posizioni. Fin ora le ricadute negative sui russi sembrano aver colpito poco le decisionio Zar del 21° secolo, d'altronde quel che gli interessa essenzialmente riguarda le reazioni alle strette che stanno subendo le popolazioni di Mosca e Pietroburgo, territori che incidono per ben oltre il 60% perla realizzazione del Pil russo, prodotto entro confine e sul totale, compreso export per 25%. Sicuramente un calo previsto di oltre il 12, forse 15% del Pil, non può non aver inciso in misura rilevante sulla qualitàa vita degli abitantie due metropoli, mentre per il resto del Paese, vista la già ...