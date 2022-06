Nel Napoletano due autobotti per 20 mila residenti senz’acqua (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – A Marano, in provincia di Napoli, sono arrivate due autobotti, su disposizione della Protezione civile regionale per far fronte al guasto dell’impianto idrico che da quattro giorni ha lasciato senz’acqua 20 mila persone, cioè un quarto della popolazione. Il black out ha tagliato le forniture ai residenti nel quartiere di San Rocco. Le due autobotti hanno una capacità di fornitura di 30 mila litri d’acqua al giorno. Per i residenti il rifornimento con grosse taniche di plastica. Secondo quanto hanno riferito si tratta di un problema che si ripete da diversi anni periodicamente. La foratura di un tubo dell’impianto, in questo caso, avrebbe provocato l’allagamento della sala motori. Anche negli anni precedenti c’erano stati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – A Marano, in provincia di Napoli, sono arrivate due, su disposizione della Protezione civile regionale per far fronte al guasto dell’impianto idrico che da quattro giorni ha lasciato20persone, cioè un quarto della popolazione. Il black out ha tagliato le forniture ainel quartiere di San Rocco. Le duehanno una capacità di fornitura di 30litri d’acqua al giorno. Per iil rifornimento con grosse taniche di plastica. Secondo quanto hanno riferito si tratta di un problema che si ripete da diversi anni periodicamente. La foratura di un tubo dell’impianto, in questo caso, avrebbe provocato l’allagamento della sala motori. Anche negli anni precedenti c’erano stati ...

Advertising

c_id69 : @matteosalvinimi Io sono Napoletano e voto lega. Poi se vi serve una mano nel partito sono pronto. - RwondoNaples : Che vergogna! Esaltarsi per Deulofeu fa capire la mediocrità del tifoso napoletano nell'ultimo periodo, poi disturb… - figliodijack : RT @MauroDelCorno: - Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi l’ex direttore del @sole24ore Roberto #Napoletano, imputat… - trimonaz : io a Terlizzi a scallare Sabatini probabilmente in qualche ospedale nel Napoletano e Maldini dirigente nel Milan,,,, ma Dio esisye si - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ordigni artigianali in auto e in casa, tre arresti nel Napoletano -