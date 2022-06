"Ne ha altre nove, resta qui": la fucilata, così Roberto Mancini ha 'sistemato' Donnarumma (Di domenica 5 giugno 2022) Un piccolo passo in avanti per l'Italia di Roberto Mancini, che pareggia contro la Germania per 1-1. Meglio, molto meglio rispetto all'umiliazione subita contro l'Argentina di Leo Messi, che ci ha liquidato con un secco 3-0. Nota dolente, all'ultimo secondo l'infortunio patito da Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro, infatti, ha accusato un problema al polso sinistro ed è rimasto a terra dolorante dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha sancito la fine del match. E sull'infortunio di Donnarumma, ecco poi piovere le peculiari parole del ct, Roberto Mancini, in conferenza stampa. "Donnarumma? Ha un problema al dito, ma gliene restano 9 e quindi rimane e deve giocare", ha tagliato cortissimo il Ct. Parlano della partita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Un piccolo passo in avanti per l'Italia di, che pareggia contro la Germania per 1-1. Meglio, molto meglio rispetto all'umiliazione subita contro l'Argentina di Leo Messi, che ci ha liquidato con un secco 3-0. Nota dolente, all'ultimo secondo l'infortunio patito da Gigio. Il portiere azzurro, infatti, ha accusato un problema al polso sinistro ed è rimasto a terra dolorante dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha sancito la fine del match. E sull'infortunio di, ecco poi piovere le peculiari parole del ct,, in conferenza stampa. "? Ha un problema al dito, ma glieneno 9 e quindi rimane e deve giocare", ha tagliato cortissimo il Ct. Parlano della partita, ...

Advertising

Awanagana : @huchukato prova a capire quali applicazioni ciupano in background per aggiornamenti o upload (OneDrive ed altre cl… - _Svefngengill : @itsmrsnobody Oddio a Milton Keynes hanno fatto la notte tipo in dieci, alle nove di mattina c'erano meno di 100 pe… - GioiaDeBonis : @TV8it @piera69969209 @tv8 Ma pure altre otto. Nove. Vabbè dieci e facciamo conto paro! - Gianl1974 : ??Solo a Severodonetsk, dove sono in corso combattimenti nel centro della città, nove case sono state danneggiate. A… - maryemanuel7532 : Camerino: Altre nove persone denunciate in provincia di Macerata per indebita percezione del reddito di cittadinanza -