Nazionale, Pellegrini promosso: «Leggerezza e classe» (Di domenica 5 giugno 2022) Ottima prestazione di Pellegrini in Italia-Germania. Il 10 della Nazionale esaltato dai quotidiani Lorenzo Pellegrini è stato uno dei protagonisti di Italia-Germania, esordio degli Azzurri in Nations League. Non solo il gol, ma anche tantissime giocate di grande qualità. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella. LA PAGELLA – «Dalla Roma alla Nazionale con la Leggerezza e la classe di un trequartista. Appunto: la fascia gli sta stretta, quando si accentra dietro le punte crea scompiglio. Potrebbe suggerire novità tattiche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaGermania 1??-1?? ?? #Pellegrini 70’, Kimmich 72’ ?? Buona prova per la #Nazionale di Ma… - Azzurri : #NationsLeague ?? 70' ?? GOOOL! #PELLEGRINI!!! ???????? #ItaliaGermania 1?-0? Assist di #Gnonto e tocco vincente da d… - CB_Ignoranza : Esordio a 18 anni con la Nazionale passando direttamente dall'under19 ed assist per Pellegrini dopo 6 minuti. Wilf… - ValerioCandido : RT @Luca100celleASR: Se ero Pellegrini me vergognavo de giocá co sta nazionale de pippe ar sugo… - Beldar_Knight : Servivano Tonali e Pellegrini in nazionale per non fare figure di merda -