Nazionale: Donnarumma ha un dito lussato. Martedì l’Ungheria a Cesena (Di domenica 5 giugno 2022) Qualche problema e molte speranze per Roberto Mancini in vista della partita di Cesena contro l'Ungheria, Martedì 7 giugno 2022. Dopo l'1-1 di ieri contro la Germania, azzurri in campo con rosa divisa in due gruppi: i titolari del Dall'Ara di Bologna hanno svolto lavoro di scarico fra piscina e palestra, con il portiere Gianluigi Donnarumma che avendo subìto contro la Germania una lussazione (immediatamente ridotta) del quinto dito della mano sinistra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 giugno 2022) Qualche problema e molte speranze per Roberto Mancini in vista della partita dicontro l'Ungheria,7 giugno 2022. Dopo l'1-1 di ieri contro la Germania, azzurri in campo con rosa divisa in due gruppi: i titolari del Dall'Ara di Bologna hanno svolto lavoro di scarico fra piscina e palestra, con il portiere Gianluigiche avendo subìto contro la Germania una lussazione (immediatamente ridotta) del quintodella mano sinistra L'articolo proviene da Firenze Post.

