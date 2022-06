Nato, al via le esercitazioni militari nel Mar Baltico: coinvolti 16 Paesi e oltre 4 mila soldati (Di domenica 5 giugno 2022) Comincia oggi, 5 giugno, l’esercitazione militare della Nato nel Mar Baltico. Le operazioni proseguiranno fino al 17 giugno. A prendervi parte sono 16 Paesi, incluse Svezia e Finlandia in qualità di Stati partner. L’esercitazione ha come obiettivo «quello di prepararsi a garantire la difesa collettiva e l’attuazione di una politica di deterrenza». Con più di 4.000 militari coinvolti, oltre 60 aerei, 40 navi di varie classi e truppe d’assalto marittimo, l’esercitazione chiamata Baltops è una delle principali nel Nord Europa. Nelle acque della Lettonia saranno condotte diverse operazioni che coinvolgono navi, aerei e veicoli blindati appartenenti alla Nato. Le manovre tattiche invece si svolgeranno nel Mar Baltico e nello spazio aereo della regione per ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Comincia oggi, 5 giugno, l’esercitazione militare dellanel Mar. Le operazioni proseguiranno fino al 17 giugno. A prendervi parte sono 16, incluse Svezia e Finlandia in qualità di Stati partner. L’esercitazione ha come obiettivo «quello di prepararsi a garantire la difesa collettiva e l’attuazione di una politica di deterrenza». Con più di 4.00060 aerei, 40 navi di varie classi e truppe d’assalto marittimo, l’esercitazione chiamata Baltops è una delle principali nel Nord Europa. Nelle acque della Lettonia saranno condotte diverse operazioni che coinvolgono navi, aerei e veicoli blindati appartenenti alla. Le manovre tattiche invece si svolgeranno nel Mare nello spazio aereo della regione per ...

