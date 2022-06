Nations League | Milinkovic trascina la Serbia Doppiette per Ronaldo e Haaland

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - chirilatino : ??GOOOL DE ARGENTINA. PÓKER DE MESSI. Minuto 74. ????Argentina 4-0 ????Estonia. ¡Vente a nuestro directo!?? ??YT:… - GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - CalciohellasIt : Hellas Verona, Ilic sostituito all’intervallo nella vittoria della Serbia contro la Slovenia #NationsLeague - AndreCardi : @antorendina Prendila con le pinze questa Nations League, credo che non stia rispecchiando fedelmente i valori dell… -

Trascinata da un super Cristiano Ronaldo (che segna una doppietta, propizia una rete e si vede annullare un gol), il Portogallo strapazza la Svizzera e si impone con un netto 4 - 0. I lusitani si ...... clamoroso o meno che sia, la nazionale della ex repubblica sovietica dilaga in casa bulgara nella partita valida per la Lega C di, e vola in classifica verso una promozione che ...La Serbia conquista tre punti nella prima giornata del girone di Nations League Vittoria larga per la Serbia, che a Belgrado ha vinto 4-1 contro la Slovenia. La nazionale di Stojkovic passa in vantagg ...Il Portogallo dilaga contro la Svizzera nel match di Nations League. Finisce 4-0 per i lusitani con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta che gli consente di raggiungere quota 117 reti in nazional ...