Nations League. L’Italia Mancini si affida al Milite I…Gnonto. Ma pochi minuti bastano per decretare la nascita di un fuoriclasse? (Di domenica 5 giugno 2022) Wilfried Gnonto era, prima del fischio iniziale di Italia-Germania, un giovane calciatore sconosciuto. Dopo una trafila nelle giovanili dell’Inter, Gnonto (classe 2003) e nelle Nazionali Under ha deciso di andare a giocare in Svizzera per tentare di fare il salto di qualità. Nel torneo elvetico Roberto Mancini, che sta giustamente setacciando le nuove leve del calcio italiano per rifondare la Nazionale, è andato a ripescarlo per proporlo durante la Nations League. Il debutto in azzurro di Wilfried Gnonto in azzurro è stato confortante. Un assist ed una buona prestazione complessiva al cospetto della pur sempre temibile formazione teutonica seppur in una gara dalla modesta importanza tecnica. Il calcio italiano vive un momento drammatico a livello internazionale dopo le due eliminazioni consecutive dai Mondiali ed i due tornei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Wilfried Gnonto era, prima del fischio iniziale di Italia-Germania, un giovane calciatore sconosciuto. Dopo una trafila nelle giovanili dell’Inter, Gnonto (classe 2003) e nelle Nazionali Under ha deciso di andare a giocare in Svizzera per tentare di fare il salto di qualità. Nel torneo elvetico Roberto, che sta giustamente setacciando le nuove leve del calcio italiano per rifondare la Nazionale, è andato a ripescarlo per proporlo durante la. Il debutto in azzurro di Wilfried Gnonto in azzurro è stato confortante. Un assist ed una buona prestazione complessiva al cospetto della pur sempre temibile formazione teutonica seppur in una gara dalla modesta importanza tecnica. Il calcio italiano vive un momento drammatico a livello internazionale dopo le due eliminazioni consecutive dai Mondiali ed i due tornei ...

