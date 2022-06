Nations League: Italia - Ungheria, arbitra lo svizzero Sharer (Di domenica 5 giugno 2022) E' lo svizzero Sandro Scharer l'arbitro designato a dirigere Italia - Ungheria, gara valida per la seconda giornata di Nations League, in programma martedì allo stadio Dino Manuzzi di Cesena (20.45). ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) E' loSandro Scharer l'arbitro designato a dirigere, gara valida per la seconda giornata di, in programma martedì allo stadio Dino Manuzzi di Cesena (20.45). ...

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - Eurosport_IT : Classe 2003, prodigio scuola Inter che gioca in Svizzera per fare esperienza. In meno di una settimana è diventato… - marca : Gnonto ilusiona a Italia ante una Alemania a medio gas #NationsLeague - Ansa_ER : Nations League: Italia-Ungheria, arbitra lo svizzero Sharer. Martedì a Cesena la gara valida per la seconda giornat… - sportli26181512 : Nations League LIVE: Prosegue il fittissimo programma di Nations League, che da oggi apre i battenti alla seconda g… -