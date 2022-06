Nations League 2022/2023: Malta vince in casa di San Marino 0-2 (Di domenica 5 giugno 2022) Vittoria in trasferta per Malta in casa di San Marino nel match del Gruppo 2 della Lega D di Nations League. Allo Stadio Olimpico di Serravalle, il primo tempo si chiude con uno scialbo 0-0. Ad inizio ripresa sono poi gli ospiti a trovare il vantaggio, con la rete di Jan Busuttil servito da Matthew Guillaumier. 15 minuti dopo gli isolani trovano il raddoppio, questa volta proprio con Guillaumier, su assist di Juan Corbalan per il gol del definitivo 0-2. Nel Gruppo quindi, San Marino è ultimo, a 0 punti, dopo 2 gare giocate. Primo posto a pari merito, con un solo match giocato, per Estonia e Malta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Vittoria in trasferta perindi Sannel match del Gruppo 2 della Lega D di. Allo Stadio Olimpico di Serravalle, il primo tempo si chiude con uno scialbo 0-0. Ad inizio ripresa sono poi gli ospiti a trovare il vantaggio, con la rete di Jan Busuttil servito da Matthew Guillaumier. 15 minuti dopo gli isolani trovano il raddoppio, questa volta proprio con Guillaumier, su assist di Juan Corbalan per il gol del definitivo 0-2. Nel Gruppo quindi, Sanè ultimo, a 0 punti, dopo 2 gare giocate. Primo posto a pari merito, con un solo match giocato, per Estonia e. SportFace.

