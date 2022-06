Nations League 2022/2023, lo svizzero Scharer dirigerà Italia-Ungheria (Di domenica 5 giugno 2022) Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere Italia-Ungheria. La partita, valevole per la seconda giornata di Nations League 2022/2023, è in programma alle ore 20.45 di martedì 7 giugno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Ad accompagnare il direttore di gara elvetico ci saranno come assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj come assistenti. Quarto ufficiale di gara sarà un altro svizzero, Alain Bieri, mentre il Var sarà presieduto dalla coppia tedesca Marco Fritz e Rafael Foltyn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Sarà loSandroa dirigere. La partita, valevole per la seconda giornata di, è in programma alle ore 20.45 di martedì 7 giugno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Ad accompagnare il direttore di gara elvetico ci saranno come assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj come assistenti. Quarto ufficiale di gara sarà un altro, Alain Bieri, mentre il Var sarà presieduto dalla coppia tedesca Marco Fritz e Rafael Foltyn. SportFace.

