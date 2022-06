Napoli per Deulofeu si alza l’offerta: incontro De Laurentiis-Pozzo per chiudere (Di domenica 5 giugno 2022) Va avanti spedito il calciomercato del Napoli, con Cristiano Giuntoli che in questi giorni ha sentito Pierpaolo Marino dell’Udinese. Sul tavolo della trattativa nemmeno a dirlo c’era lui: Gerard Deulofeu l’uomo dei sogni per il Napoli, molto apprezzato dai tifosi. Il club partenopeo ha rotto gli indugi per il giocatore e sembra pronto a dare l’assalto finale per acquistare il cartellino dello spagnolo. Dopo un primo incontro esplorativo le parti sembravano più che distanti: 25 milioni di euro la richiesta, 13 milioni di euro l’offerta del Napoli. Già negli ultimi giorni la società partenopea ha fatto dei passi avanti nelle quotazioni: 15 milioni di euro, bonus compresi. Deulofeu al Napoli: le cifre Ma per concludere l’operazione bisogna fare qualche ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Va avanti spedito il calciomercato del, con Cristiano Giuntoli che in questi giorni ha sentito Pierpaolo Marino dell’Udinese. Sul tavolo della trattativa nemmeno a dirlo c’era lui: Gerardl’uomo dei sogni per il, molto apprezzato dai tifosi. Il club partenopeo ha rotto gli indugi per il giocatore e sembra pronto a dare l’assalto finale per acquistare il cartellino dello spagnolo. Dopo un primoesplorativo le parti sembravano più che distanti: 25 milioni di euro la richiesta, 13 milioni di eurodel. Già negli ultimi giorni la società partenopea ha fatto dei passi avanti nelle quotazioni: 15 milioni di euro, bonus compresi.al: le cifre Ma per concludere l’operazione bisogna fare qualche ...

