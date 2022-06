Napoli, funerali di Liliana De Curtis: l'applauso del Rione Sanita' (Di domenica 5 giugno 2022) funerali di Liliana De Curtis, figlia di Toto', deceduta ad 89 anni venerdi' 3 giugno. Alla Chiesa di Santa Maria dei Vergini bagno di folla e applausi dalla gente del Rione Sanita'. Il figlio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022)diDe, figlia di Toto', deceduta ad 89 anni venerdi' 3 giugno. Alla Chiesa di Santa Maria dei Vergini bagno di folla e applausi dalla gente del'. Il figlio, ...

Advertising

fanpage : In centinaia si sono radunati davanti alla chiesa di Santa Maria dei Vergini, nel Rione Sanità per salutare… - infoitcultura : I funerali di Liliana De Curtis a Napoli: l'applauso del rione Sanità per la figlia di Totò - infoitcultura : Funerali Liliana De Curtis a Napoli, l’applauso del rione Sanità e la commozione dei figli - infoitcultura : Liliana de Curtis, i funerali a Napoli: l'ultimo applauso del Rione Sanità alla figlia di Totò - infoitcultura : Liliana de Curtis, in centinaia ai funerali a Napoli della figlia di Totò -