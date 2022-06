Napoli e Deulofeu sempre più vicini. Il club azzurro ha alzato l'offerta! (Di domenica 5 giugno 2022) Il Napoli e Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, sono sempre più vicini. A riferire degli ultimi sviluppi della trattativa è il portale Tuttoudinse.it. Questo quanto scritto dal sito friulano: "ll club partenopeo ha raggiunto l'accordo col giocatore spagnolo, sulla base di un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma ora servirà quello con l'Udinese: Giuntoli avrebbe alzato l'offerta a 18 milioni di euro più bonus, il club friulano al momento non scende sotto i 20. Trattativa che prosegue, l'impressione è che un accordo si troverà. Fumata bianca in arrivo, Deulofeu sempre più vicino al Napoli". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Ile Gerard, attaccante dell'Udinese, sonopiù. A riferire degli ultimi sviluppi della trattativa è il portale Tuttoudinse.it. Questo quanto scritto dal sito friulano: "llpartenopeo ha raggiunto l'accordo col giocatore spagnolo, sulla base di un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma ora servirà quello con l'Udinese: Giuntoli avrebbel'offerta a 18 milioni di euro più bonus, ilfriulano al momento non scende sotto i 20. Trattativa che prosegue, l'impressione è che un accordo si troverà. Fumata bianca in arrivo,più vicino al".

