Nadal trionfa nella finale del Roland Garros 2022. L'annuncio sul futuro: 'Vado avanti' - Sport - Tennis (Di domenica 5 giugno 2022) Nadal si ritira? Giallo al Roland Garros Parigi, 5 giugno 2022 - E' con un perentorio 3 - 0 ( 6 - 3 ; 6 - 3 ; 6 - 0 ) che Rafa Nada l batte Casper Ruud , assicurandosi il Roland Garros 2022 . Per lo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)si ritira? Giallo alParigi, 5 giugno- E' con un perentorio 3 - 0 ( 6 - 3 ; 6 - 3 ; 6 - 0 ) che Rafa Nada l batte Casper Ruud , assicurandosi il. Per lo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, TRIONFA RAFAEL NADAL In finale battuto il norvegese Ruud in tre set #SkySport #RolandGarros #Tennis #Nadal - Agenzia_Italia : ?? == Nadal nella leggenda, a 36 anni trionfa per la quattordicesima volta al #RolandGarros ?? - fanpage : Il #RolandGarros ha un nuovo re! Trionfa #Nadal - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, TRIONFA RAFAEL NADAL In finale battuto il norvegese Ruud in tre set #SkySport #RolandGarros… - TennisWorldit : Roland Garros - Rafael Nadal trionfa, l'esultanza finale dopo il match point -