Nadal show a Parigi: il trionfo di Rafa (per la 14esima volta) al Roland Garros | VIDEO (Di domenica 5 giugno 2022) Niente da fare per Casper Ruud. Il tennista norvegese è stato sconfitto nella finalissima di Parigi, dove si è confrontato con un Nadal irrefrenabile, che con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco ha conquistato il 14° titolo al Roland Garros (il primo, a soli 19 anni, l’aveva vinto nel 2005). Cinque game di fila per Rafa, l’ennesimo successo per il campione spagnolo, che con questa vittoria festeggia il 22° Slam, allungando nella classifica all-time dei Major sui rivali di sempre Federer e Djokovic (fermi a quota 20). King of Clay x 14 @RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Niente da fare per Casper Ruud. Il tennista norvegese è stato sconfitto nella finalissima di, dove si è confrontato con unirrefrenabile, che con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco ha conquistato il 14° titolo al(il primo, a soli 19 anni, l’aveva vinto nel 2005). Cinque game di fila per, l’ennesimo successo per il campione spagnolo, che con questa vittoria festeggia il 22° Slam, allungando nella classifica all-time dei Major sui rivali di sempre Federer e Djokovic (fermi a quota 20). King of Clay x 14 @elremains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con il successo di oggi al #RolandGarros, #Nadal raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempr… - miami216 : RT @Agenzia_Ansa: Con il successo di oggi al #RolandGarros, #Nadal raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempre Roge… - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: Con il successo di oggi al #RolandGarros, #Nadal raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 sui rivali di sempre Roge… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Nadal show a Parigi, vince il 14/o Roland Garros: In finale Ruud battuto 6-3 6-3 6-0. Per il maiorchino 22/o Slam https:/… - neXtquotidiano : #Nadal show a Parigi: il trionfo di Rafa (per la 14esima volta) al #RolandGarros | VIDEO -