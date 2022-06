Nadal-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2022 (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal affronterà Casper Ruud nel contesto della sfida valida come finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Dopo il forfait di Alexander Zverev a semifinale in corso, il recordman di Manacor tenterà di far suo il quattordicesimo titolo a Parigi, impresa titanica che solo a un fenomeno come lui può riuscire. D’altra parte, prima finale Slam per lo specialista norvegese sulla terra battuta, cresciuto tennisticamente proprio nell’Academy del maiorchino. Nadal parte con i favori del pronostico, sia per esperienza che per talento innato a 360 gradi, seppur Ruud, in quanto anche a continuità di rendimento dal punto di vista atletico, possa realisticamente insidiarlo. Straordinaria la prova di forza del ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaelaffronterà Caspernel contesto della sfida valida comedel tabellone principale del. Dopo il forfait di Alexander Zverev a semiin corso, il recordman di Manacor tenterà di far suo il quattordicesimo titolo a Parigi, impresa titanica che solo a un fenomeno come lui può riuscire. D’altra parte, primaSlam per lo specialista norvegese sulla terra battuta, cresciuto tennisticamente proprio nell’Academy del maiorchino.parte con i favori del pronostico, sia per esperienza che per talento innato a 360 gradi, seppur, in quanto anche a continuità di rendimento dal punto di vista atletico, possa realisticamente insidiarlo. Straordinaria la prova di forza del ...

