Nadal per la leggenda: tra lui ed il quattordicesimo Roland Garros c’è l’allievo Ruud (Di domenica 5 giugno 2022) “Da piccolo ho visto tantissimo tennis in televisione. A volte mi sembra davvero irreale essere lì perchè so quanto fossero forti quelli che stavano giocando”. Ormai Casper Ruud è uno di loro. Il norvegese se la vedrà contro Rafael Nadal nella finale del Roland Garros 2022, un torneo che il maiorchino ha vinto per tredici volte e dove non è mai stato sconfitto nell’ultimo atto. Ciò già basterebbe per far tremare le gambe a chiunque. Immaginatevi se poi, dall’altra parte della rete, ci sia anche il vostro idolo sportivo nonchè titolare del posto dove vi allenate quotidianamente. Da quando Ruud ha messo piede alla ‘Rafa Nadal Academy’ qualche anno fa, infatti, la sua carriera ha preso letteralmente un’altra piega. La scalata del ranking mondiale fino alla top ten, i notevoli ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Da piccolo ho visto tantissimo tennis in televisione. A volte mi sembra davvero irreale essere lì perchè so quanto fossero forti quelli che stavano giocando”. Ormai Casperè uno di loro. Il norvegese se la vedrà contro Rafaelnella finale del2022, un torneo che il maiorchino ha vinto per tredici volte e dove non è mai stato sconfitto nell’ultimo atto. Ciò già basterebbe per far tremare le gambe a chiunque. Immaginatevi se poi, dall’altra parte della rete, ci sia anche il vostro idolo sportivo nonchè titolare del posto dove vi allenate quotidianamente. Da quandoha messo piede alla ‘RafaAcademy’ qualche anno fa, infatti, la sua carriera ha preso letteralmente un’altra piega. La scalata del ranking mondiale fino alla top ten, i notevoli ...

