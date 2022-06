Nadal non lascia: 'Voglio continuare, ho ancora tanta energia. Ma il piede...' (Di domenica 5 giugno 2022) Chissà cosa è passato per la testa di Rafa Nadal dopo l'ultimo punto del 14° titolo al Roland Garros. Vado o resto? Lo dico o non lo dico? Intanto, tutto il mondo del tennis davanti allo schermo è col ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Chissà cosa è passato per la testa di Rafadopo l'ultimo punto del 14° titolo al Roland Garros. Vado o resto? Lo dico o non lo dico? Intanto, tutto il mondo del tennis davanti allo schermo è col ...

Advertising

Eurosport_IT : Ritiro? Non oggi. ?? #RolandGarros | #EurosportTENNIS | #Nadal - WeAreTennisITA : ?? 'Grazie al mio team e alla mia famiglia, senza di voi mi sarei già ritirato tempo fa. Non so cosa succederà in fu… - SuperTennisTv : 'Non so cosa succederà in futuro ma continuerò a lottare' @RafaelNadal #tennis | #RolandGarros | #Nadal - BroginiAlessio : Lo dico o non lo dico? Va bene, lo dico. Magari lui non ci sta neanche pensando ed é solo una illazione di noi app… - desnan_98 : @NadirTomassetti Sono tre fenomeni assoluti non paragonabili, l unica cosa oggettiva con loro è il gusto personale… -