Nadal nella leggenda, a 36 anni trionfa per la quattordicesima volta al Roland Garros (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Per la quattordicesima volta in carriera Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros. Ha sconfitto Casper Ruud lasciandogli sei game in tutto: 6/3-6/3-6/0 il risultato. Per lo spagnolo da record e' il 22esimo slam e il 92esimo titolo in carriera. Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Per lain carriera Rafaelha vinto il. Ha sconfitto Casper Ruud lasciandogli sei game in tutto: 6/3-6/3-6/0 il risultato. Per lo spagnolo da record e' il 22esimo slam e il 92esimo titolo in carriera.

Advertising

gippu1 : Il primo punto di Rafael #Nadal al #RolandGarros : 23 maggio 2005, nella sua prima e unica partita sul campo n.1, c… - EnricoTurcato : 14 vittorie su 14 finali al #RolandGarros Contro 8 avversari diversi Dal 2005 al 2022 22 Slam vinti (31 finali) Og… - angelomangiante : Cambio di campo nella finale tra Nadal-Ruud. Il tempo di un caffè con una campione che ho sempre ammirato. Stan S… - GiorgiaLo92 : RT @LiaCapizzi: Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il rispetto p… - fatima_lorrai : RT @LiaCapizzi: Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il rispetto p… -