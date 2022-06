Nadal, la finale del Roland Garros e poi il ritiro? I media francesi: «Domani una conferenza stampa a sorpresa» (Di domenica 5 giugno 2022) Nel giorno della finale del Roland Garros prende corpo l’ipotesi che per Rafael Nadal possa trattarsi dell’ultimo match. Oggi, 5 giugno, il campione spagnolo sfiderà a Parigi il norvegese Casper Ruud. L’ultimo atto del torneo parigino è atteso quanto la conferenza stampa che Nadal, secondo i media francesi, sarebbe pronto a tenere nella giornata di Domani. Già alcuni giorni fa una frase pronunciata dal tennista maiorchino aveva fatto insospettire i fan: «Preferirei perdere la finale ma avere un piede nuovo». Nadal, 36 anni, soffre di un problema cronico noto come sindrome di Muller-Weiss, una displasia dello scafoide tarsale, deformità di una delle ossa situate nella parte centrale ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Nel giorno delladelprende corpo l’ipotesi che per Rafaelpossa trattarsi dell’ultimo match. Oggi, 5 giugno, il campione spagnolo sfiderà a Parigi il norvegese Casper Ruud. L’ultimo atto del torneo parigino è atteso quanto lache, secondo i, sarebbe pronto a tenere nella giornata di. Già alcuni giorni fa una frase pronunciata dal tennista maiorchino aveva fatto insospettire i fan: «Preferirei perdere lama avere un piede nuovo»., 36 anni, soffre di un problema cronico noto come sindrome di Muller-Weiss, una displasia dello scafoide tarsale, deformità di una delle ossa situate nella parte centrale ...

