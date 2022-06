Nadal domina il Roland Garros: “Finché avrò forza continuerò” (Di domenica 5 giugno 2022) Rafa Nadal domina Casper Ruud 63 63 60 e a 36 anni diventa il più anziano vincitore di sempre del Roland Garros. Lo spagnolo supera anche il record di Andres Gimeno campione cinquant'anni fa. Nadal riceve la Coppa dei Moschettieri da Billie Jean King e la alza al cielo di Parigi. Lo stesso dove una settimana fa ha visto il Real Madrid, la sua squadra del cuore, conquistare la Champions League. "E' incredibile essere ancora a 36 anni qui, in finale nel campo più importante di tutta la mia carriera - ha detto -, grazie a tutti di cuore perché mi sostenete in maniera eccezionale". Lo spagnolo ha completato il cammino verso il quattordicesimo Roland Garros in altrettante finali battendo quattro Top 10 in sette partite: Felix Auger-Aliassime (il terzo giocatore a portarlo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 giugno 2022) RafaCasper Ruud 63 63 60 e a 36 anni diventa il più anziano vincitore di sempre del. Lo spagnolo supera anche il record di Andres Gimeno campione cinquant'anni fa.riceve la Coppa dei Moschettieri da Billie Jean King e la alza al cielo di Parigi. Lo stesso dove una settimana fa ha visto il Real Madrid, la sua squadra del cuore, conquistare la Champions League. "E' incredibile essere ancora a 36 anni qui, in finale nel campo più importante di tutta la mia carriera - ha detto -, grazie a tutti di cuore perché mi sostenete in maniera eccezionale". Lo spagnolo ha completato il cammino verso il quattordicesimoin altrettante finali battendo quattro Top 10 in sette partite: Felix Auger-Aliassime (il terzo giocatore a portarlo ...

Advertising

sportface2016 : +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NE… - RadioSportiva : Nadal domina Ruud nella finale del Roland Garros e si aggiudica lo Slam n. 22 della sua carriera. 6-3, 6-3, 6-0 al… - Fede__Mere : RT @sportface2016: +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NESSUNO… - MarcoZigagna : RT @sportface2016: +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NESSUNO… - anto_galli4 : RT @sportface2016: +++RAFAEL #NADAL LEGGENDARIO: DOMINA #RUUD IN TRE SET, VINCE IL 14ESIMO #ROLANDGARROS, 22ESIMO SLAM IN CARRIERA. NESSUNO… -