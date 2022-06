Muscarà | “Interrogazione a De Luca sulla trasparenza del concorso della Giunta Regionale”

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl 7 giugno inizieranno le prove per diversi profili professionali che saranno impiegati presso laRegione Campania, con il ruolo di dirigenti. “Un ruolo molto ambito e di grande responsabilità – afferma la consigliera del gruppo misto Maria– Ho presentato un’al governatore Deper una maggioresulle ultime procedure concorsuali. Questa questione delnegli ultimi giorni, sta subendo una forte accellerazione, tanto che si svolgeranno le prove con doppia sessione nella stessa giornata, per ogni singolo profilo. Tali procedure hanno però destato molti sospetti, anche di alcuni sindacati: molti infatti pensano che questopossa agevolare quei dirigenti ...

