MotoGP, quando la prossima gara: GP Germania 2022. Programma, orari, tv, calendario 17-19 giugno (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver gareggiato per due weekend consecutivi, il Motomondiale si prende una piccola pausa allo scopo di tirare il fiato prima di un’ulteriore back-to-back, che peraltro aprirà una fase in cui si correrà in latitudini più settentrionali rispetto a quelle visitate sinora. Si stanno infatti per abbandonare i Paesi mediterranei. Tra due settimane, al Sachsenring, andrà in scena il Gran Premio di Germania. La sinuosa pista edificata in Sassonia vive una storia ambivalente, poiché ha ospitato GP di due Stati differenti! Qualcuno si chiederà come è possibile, ma in realtà la soluzione all’enigma è semplice. Dal 1961 al 1972 questa località, il cui autodromo aveva però connotati totalmente diversi da quelli attuali, è stata teatro del Gran Premio della Repubblica Democratica Tedesca, comunemente conosciuta come Germania Est. Tale entità si è dissolta nel ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver gareggiato per due weekend consecutivi, il Motomondiale si prende una piccola pausa allo scopo di tirare il fiato prima di un’ulteriore back-to-back, che peraltro aprirà una fase in cui si correrà in latitudini più settentrionali rispetto a quelle visitate sinora. Si stanno infatti per abbandonare i Paesi mediterranei. Tra due settimane, al Sachsenring, andrà in scena il Gran Premio di. La sinuosa pista edificata in Sassonia vive una storia ambivalente, poiché ha ospitato GP di due Stati differenti! Qualcuno si chiederà come è possibile, ma in realtà la soluzione all’enigma è semplice. Dal 1961 al 1972 questa località, il cui autodromo aveva però connotati totalmente diversi da quelli attuali, è stata teatro del Gran Premio della Repubblica Democratica Tedesca, comunemente conosciuta comeEst. Tale entità si è dissolta nel ...

