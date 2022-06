MotoGP, Luca Marini: “Negli ultimi giri mi è mancato qualcosa, ma è un buon risultato” (Di domenica 5 giugno 2022) Luca Marini ha concluso in sesta posizione il Gran Premio di Catalogna 2022, nono atto stagionale del Mondiale MotoGP. Bissato dunque il risultato ottenuto lo scorso weekend al Mugello, che rappresenta anche il miglior piazzamento della sua carriera sull’asciutto nella classe regina del Motomondiale (il 5° posto di Spielberg 2021 arrivò in una gara flag to flag). Il fratello di Valentino Rossi ha disputato una bella prova, con buona costanza nell’arco dei 24 giri di gara che gli ha consentito di guadagnare tre posizioni rispetto alla sua nona casella sulla griglia di partenza. Marini ha approfittato ovviamente dell’incidente in partenza che ha visto coinvolti Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia e Alex Rins. “Non era una gara facile, forse la più complicata della ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)ha concluso in sesta posizione il Gran Premio di Catalogna 2022, nono atto stagionale del Mondiale. Bissato dunque ilottenuto lo scorso weekend al Mugello, che rappresenta anche il miglior piazzamento della sua carriera sull’asciutto nella classe regina del Motomondiale (il 5° posto di Spielberg 2021 arrivò in una gara flag to flag). Il fratello di Valentino Rossi ha disputato una bella prova, cona costanza nell’arco dei 24di gara che gli ha consentito di guadagnare tre posizioni rispetto alla sua nona casella sulla griglia di partenza.ha approfittato ovviamente dell’incidente in partenza che ha visto coinvolti Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia e Alex Rins. “Non era una gara facile, forse la più complicata della ...

