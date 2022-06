MotoGP | Jorge Martin | “Oggi avevo un gran passo gara | sono sempre lo stesso ‘Martinator' ”

(Di domenica 5 giugno 2022) Fabio Quartararo ha vinto in scioltezza ilPremio di Catalogna 2022, nono appuntamento della stagione di. Trattasi del 25esimo podio in top class, il quinto quest’anno per il centauro transalpinopiù leader del Mondiale complice l’incredibile gaffe odierna di Aleix Espargaró. Il pilota iberico ha esultato quando mancava un giro al termine della, regalando la piazza d’onore al connazionale; completa il podio l’altro alfiere della Pramac Racing Johann Zarco. Perè il sesto podio nel massimo circuito motoristico, risultato che lo proietta al dodicesimo posto in classifica (-96 da Quartararo). DIRETTA, GP Catalogna 2022 LIVE: Quartararo domina, fuori Bastianini e Bagnaia Queste le parole dello spagnolo al ...

Advertising

HeroinFLangford : RT @AntonioRamosGP: Casey Stoner ???? Valentino Rossi ???? Jorge Lorenzo ???? Dani Pedrosa ???? #MotoGP - Fery9876543210 : RT @AntonioRamosGP: Casey Stoner ???? Valentino Rossi ???? Jorge Lorenzo ???? Dani Pedrosa ???? #MotoGP - Andresherrera85 : RT @AntonioRamosGP: Casey Stoner ???? Valentino Rossi ???? Jorge Lorenzo ???? Dani Pedrosa ???? #MotoGP - LewisJusticiero : RT @AntonioRamosGP: Casey Stoner ???? Valentino Rossi ???? Jorge Lorenzo ???? Dani Pedrosa ???? #MotoGP - JaimeJz30 : RT @AntonioRamosGP: Casey Stoner ???? Valentino Rossi ???? Jorge Lorenzo ???? Dani Pedrosa ???? #MotoGP -

... nona gara del mondiale 2022 di. Dopo aver preso il comando alla partenza ha preso il largo andando a trionfare in solitaria. Alle sue spalle le Ducati Pramac diMartin e Johann Zarco. ...15.00: Quartararo domina Gp Catalogna Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) domina il Gp di Catalogna e allunga nel Mondiale. Alle sue spalle le Ducati dello spagnoloMartin e del francese ...Secondo successo stagionale per il campione del mondo che allunga in classifica. Pasticcio nel finale per Aleix Espargaró ...(Adnkronos) – Trionfo di Fabio Quartararo al MotoGp Catalunya a Barcellona. Il pilota della Yamaha, in testa fin dall’inizio della corsa, ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di ...