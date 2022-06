MotoGP, incubo italiano nel GP di Catalogna: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini ritirati! (Di domenica 5 giugno 2022) Una domenica da incubo, sportivamente parlando, per gli italiani a Barcellona, sede del nono round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato catalano c’era grande attesa per Francesco Bagnaia e si sperava in una rimonta di Enea Bastianini in chiave iridata, ma l’esito è stato davvero negativo. Pecco, che partiva dalla seconda casella, frenando con la dovuta prudenza all’ingresso di curva-1 è stato suo malgrado coinvolto in un incidente a causa dell’imperizia del giapponese Takaaki Nakagami: il nipponico ha sbagliato il punto di frenata e perso il controllo della LCR Honda, finendo per coinvolgere nella dinamica il piemontese e anche lo spagnolo della Suzuki Alex Rins. Uno zero pesantissimo per Bagnaia nella sfida mondiale. A completare il quadro è arrivata anche la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Una domenica da, sportivamente parlando, per gli italiani a Barcellona, sede del nono round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato catalano c’era grande attesa pere si sperava in una rimonta diin chiave iridata, ma l’esito è stato davvero negativo. Pecco, che partiva dalla seconda casella, frenando con la dovuta prudenza all’ingresso di curva-1 è stato suo malgrado coinvolto in un incidente a causa dell’imperizia del giapponese Takaaki Nakagami: il nipponico ha sbagliato il punto di frenata e perso il controllo della LCR Honda, finendo per coinvolgere nella dinamica il piemontese e anche lo spagnolo della Suzuki Alex Rins. Uno zero pesantissimo pernella sfida mondiale. A completare il quadro è arrivata anche la ...

