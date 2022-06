MotoGP | GP Catalogna da incubo per l’Italia | 5 piloti su 8 caduti | a terra anche Bagnaia e Bastianini | solo Marini in top10

(Di domenica 5 giugno 2022) Il GP dinon sorride agli italiani. La seconda delle quattro competizioni spagnole del Mondiale 2022 ha visto soffrire i nostri connazionali che sin dalla prima curva hanno iniziato ad uscire dalla corsa per una serie incredibile di cadute. Francesco, Marco Bezzecchi, Enea, Fabio Di Giannantonio ed Andrea Dovizioso hanno lasciato la scena in diversi punti della pista, una giornata da dimenticare che allontana gli azzurri dalla testa della classifica generale che dopo il round di Montmelò è sempre più nelle mani di Fabio Quartararo.sono i più coinvolti in questa situazione con il piemontese che non è riuscito a completare neil primo settore in seguito ad un contatto nella prima chicane. Il giapponese Takaaki Nakagami (Honda/LCR) ...

Al termine del GP di, Fabio Quartararo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la sua vittoria in volata su Jorge Martin e Johann Zarco: 'Ho spinto tanto, mi sentivo bene già ...MONTMELO - Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di, nono appuntamento stagionale della. Il francese, dopo una grande partenza, va subito in fuga e vince con ampio margine sul circuito di Barcellona. Secondo posto per Jorge Martin , ...Una giornata da ricordare per Fabio Quartararo: il pilota francese ha dominato il GP di Catalunya di MotoGP ed è sempre più il candidato numero uno alla vittoria del Mondiale. Il pilota della Yamaha è ...Terzo posto per Johann Zarco, in sella ad un'altra moto della casa di Borgo Panigale. Spicca l'harakiri di Aleix Espargaro che butta via il secondo posto: il pilota spagnolo… Leggi ...