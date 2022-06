MotoGp Catalunya, trionfa Quartararo e Bagnaia subito out (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Trionfo di Fabio Quartararo al MotoGp Catalunya a Barcellona. Il pilota della Yamaha, in testa fin dall’inizio della corsa, ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin (Ducati). Terzo posto per Johann Zarco, in sella ad un’altra moto della casa di Borgo Panigale. Giornata nera per Pecco Bagnaia: il pilota della Ducati viene centrato alla prima curva dalla moto del giapponese Takaaki Nakagami, la sua gara dura poche centinaia di metri. Spicca l’harakiri di Aleix Espargaro che butta via il secondo posto: il pilota spagnolo dell’Aprilia esulta per il piazzamento ma non si accorge che manca ancora un giro alla fine della gara. L’errore incredibile costa un piazzamento sul podio, l’iberico chiude quinto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Trionfo di Fabioala Barcellona. Il pilota della Yamaha, in testa fin dall’inizio della corsa, ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin (Ducati). Terzo posto per Johann Zarco, in sella ad un’altra moto della casa di Borgo Panigale. Giornata nera per Pecco: il pilota della Ducati viene centrato alla prima curva dalla moto del giapponese Takaaki Nakagami, la sua gara dura poche centinaia di metri. Spicca l’harakiri di Aleix Espargaro che butta via il secondo posto: il pilota spagnolo dell’Aprilia esulta per il piazzamento ma non si accorge che manca ancora un giro alla fine della gara. L’errore incredibile costa un piazzamento sul podio, l’iberico chiude quinto. L'articolo proviene da Italia Sera.

