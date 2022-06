Motocross | risultato gara-2 GP Francia 2022 | Thibault Benistant vince la manche | Tom Vialle svetta nell’overall

(Di domenica 5 giugno 2022) E’ calato il sipario sull’appuntamento francese di Ernée, valido per il Mondialedi MX2.-2 del round transalpino della categoria ha sorriso al padrone di casa. L’alfiere della Yamaha si è imposto con 1.655 sul compagno di marca, Jago Geerts, e con 24.933 sul connazionale Tom(KTM). Quest’ultimo, trionfante in-1, si è aggiudicato la vittoria del GP tenendo conto dei piazzamenti maturati davanti a Geerts e a. La partenza ha sorriso a, autore dell’holeshot. Poco dopo peròsi è in messo subito in marcatura e, studiando le traiettorie dell’avversario, in accelerazione si è preso la testa. Ha cercato di tenere il ritmo, ma giro dopo giro il ritmo era ...

Advertising

AndreaEttori : RT @federicob95: Si torna ad Ernée dopo 5 anni, su una delle piste più belle del mondiale. Un tracciato che ha scritto pagine di storia del… - federicob95 : Si torna ad Ernée dopo 5 anni, su una delle piste più belle del mondiale. Un tracciato che ha scritto pagine di sto… -

Jeremy Seewer vince gara - 1 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale MXGP. Gestione perfetta della prova per l'elvetico di Yamaha che nelle battute conclusive ha avuto la meglio sullo ...Tom Vialle primeggia nella race - 1 del Gran Premio di Francia per quanto riguarda il Mondiale MX2. Il transalpino ha letteralmente dominato la scena davanti al proprio pubblico, una prestazione ...Jeremy Seewer vince gara- 1 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale MXGP. Gestione perfetta della prova per l'elvetico di Yamaha che nelle battute conclusive ha avuto la meglio sullo spagnol ...Pubblico da grandi occasioni assiepato attorno al circuito di Ernée, per assistere al Gran Premio di Francia MXGP, decima prova del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2022. Lotta a due nella classe ...