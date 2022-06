Moto3, Izan Guevara trionfa al Montmelò davanti a Muñoz e Suzuki. 4° Garcia, out Foggia (Di domenica 5 giugno 2022) Izan Guevara vince al Montmelò il Gran Premio di Catalogna 2022 della Moto3 e conquista il secondo successo della stagione (il terzo in carriera), mettendo in mostra una prova di forza impressionante negli ultimi giri e tagliando il traguardo in solitaria con un paio di secondi di margine sul terzetto di inseguitori in lotta per il podio. Il talento spagnolo del Team Aspar ha preceduto il giovanissimo rookie connazionale David Muñoz (BOE Motorsports), capace di centrare un clamoroso secondo posto in volata appena al suo secondo secondo GP nel Motomondiale. Bravissimo anche il giapponese Tatsuki Suzuki (Team Leopard), terzo con un sorpasso magnifico all’ultima curva sul leader del campionato Sergio Garcia (4°). Quinto il turco Deniz Oncu, sempre più lontano dalla vetta ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)vince alil Gran Premio di Catalogna 2022 dellae conquista il secondo successo della stagione (il terzo in carriera), mettendo in mostra una prova di forza impressionante negli ultimi giri e tagliando il traguardo in solitaria con un paio di secondi di margine sul terzetto di inseguitori in lotta per il podio. Il talento spagnolo del Team Aspar ha preceduto il giovanissimo rookie connazionale David(BOE Motorsports), capace di centrare un clamoroso secondo posto in volata appena al suo secondo secondo GP nel Motomondiale. Bravissimo anche il giapponese Tatsuki(Team Leopard), terzo con un sorpasso magnifico all’ultima curva sul leader del campionato Sergio(4°). Quinto il turco Deniz Oncu, sempre più lontano dalla vetta ...

Advertising

gaetanomenna85 : RT @SkySportMotoGP: ?? IZAN GUEVARA VINCE A BARCELLONA IN #MOTO3 ? Foggia costretto al ritiro I risultati ? - levyashindu93 : RT @SkySportMotoGP: ?? IZAN GUEVARA VINCE A BARCELLONA IN #MOTO3 ? Foggia costretto al ritiro I risultati ? - Ilarya94 : Quella bandiera legata così al collo di Izan non è che mi piaccia molto eh. #Moto3 #CatalanGP - sofi394 : RT @giroveloce: Buongiorno David Munoz. Strappo brillante di Izan Guevara Bonnin, quando ci voleva. No comment alla sfiga di Foggia. #Cat… - insider_motori : #Moto3 : vittoria per Izan #Guevara , secondo alla sua seconda gara #Munoz e terzo Tatsuki #Suzuki . Dennis #Foggia… -