Moto3 | Dennis Foggia | “Va sempre male | speriamo che la sfortuna smetta di rovinarmi le gare”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022) E’ terminato con grande amarezza il GP di Catalogna, nono round del Mondiale 2022 di, per. Il centauro del Leopard Racing, in sella alla Honda, era in lotta per il successo della gara catalana, ma poi la sua moto l’ha tradito., mentre era impegnato nel mantenere le posizioni di vertice, non ha più potuto gestire il cambio del proprio mezzo ed è stato costretto al ritiro a metà della corsa in Spagna. Un vero peccato perchésarebbe stato tra i protagonisti per imporsi, pur constatando la grande consistenza dei due piloti del Team Aspar Izan Guevara e Sergio Garcia. “Quando accadono queste cose non ci puoi fare nulla, purtroppo va. Io più di questo non posso fare, ogni weekend me lo preparo eche si ...