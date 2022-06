Moto Gp | Quartararo dominatore assoluto in Catalogna Amarezza Bagnaia

(Di domenica 5 giugno 2022) Un nome solo: Fabiodomina il Gran Premio di, nono appuntamento stagionale diGP, e centra la decima vittoria in top class, allungando in classifica generale. Gara perfetta da parte del francese, che si porta al comando nel primo giro e fa il vuoto alle sue spalle prendendosi addirittura il lusso di gestire L'articolo proviene da Firenze Post.

Purtroppo per Enea, l'esito del GP Catalunya è stato ben diverso: adessodista ben 53 lunghezze.: "Io al limite No, avevo 2 - 3 decimi in tasca"Fabio ha sbancato il Montmeló, supplendo con classe e talento alle difficoltà di unache sull'... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti MotoGpallunga in testa, Bagnaia adesso è 5° ...Ieri pomeriggio il Gran Premio di Catalogna di MotoGP disputatosi al Montmelò si è risolto con un dominio assoluto di Fabio Quartararo, che sta progressivamente prendendo il largo nella classifica iri ...Fabio Quartararo e Yamaha formano un binomio vincente in MotoGP. Un mese fa il pilota di Nizza stava per cambiare costruttore.