Morto Roberto Wirth, proprietario dell'Hotel Hassler di Roma: da lui ospiti i Kennedy, Bill Gates e Madonna (Di domenica 5 giugno 2022) Morto oggi Roberto Wirth, proprietario dello splendido Hotel Hassler di Roma. Il 72enne fondatore di uno dei più importanti alberghi della Capitale è scomparso improvvisamente, forse a seguito di un infarto. L'annuncio è stato dato dai due figli, Roberto Juinior e Veruschka. "È con profondo dolore e grande commozione che annunciamo l'improvvisa scomparsa di nostro padre, Roberto Enrico Wirth. Siamo certi che tutti coloro che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici e tutti i collaboratori lo ricorderanno con immensa stima e affetto", hanno scritto. Leggeva il labiale in 5 lingue L'imprenditore era nato a Roma nel 1950 e appresentava la 5ª generazione di una nota dinastia di albergatori svizzeri.

