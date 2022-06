Morto “Er Patata”, sequestrato il cellulare di Roberto Brunetti per ricostruire gli ultimi contatti dell’attore: si attende l’autopsia (Di domenica 5 giugno 2022) Sarà l’autopsia disposta dalla procura di Roma a stabilire quali siano state le cause del decesso di Roberto Brunetti, l’attore 55enne noto come “Er Patata” trovato Morto nel suo appartamento di Roma sabato 4 giugno. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato resti di cocaina sul tavolo della cucina e due panetti di hashish, ma è ancora da chiarire se il decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti. Intanto gli agenti del distretto di Fidene hanno sequestrato il cellulare dell’attore: gli inquirenti cercheranno di ricostruire i contatti avuti da Brunetti nelle ore precedenti al decesso per eventualmente individuare il pusher che gli ha venduto la droga trovata nell’appartamento. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Saràdisposta dalla procura di Roma a stabilire quali siano state le cause del decesso di, l’attore 55enne noto come “Er” trovatonel suo appartamento di Roma sabato 4 giugno. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato resti di cocaina sul tavolo della cucina e due panetti di hashish, ma è ancora da chiarire se il decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti. Intanto gli agenti del distretto di Fidene hannoil: gli inquirenti cercheranno diavuti danelle ore precedenti al decesso per eventualmente individuare il pusher che gli ha venduto la droga trovata nell’appartamento. È ...

