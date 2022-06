Monza scatenato | si sogna il colpo dalla Roma!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 5 giugno 2022) Si vocifera che il presidente del, Silvio Berlusconi, avrebbe stanziato un budget intorno ai 150 milioni di euro per il mercato dei brianzoli appena promossi in Serie A. L’ex presidente rossonero, ha dichiarato recentemente che vorrebbe portare ilin Champions League. L’impresa non è sicuramente semplice, ma il Cavaliere, insieme ad Adriano Galliani, prepareranno un mercato con i fiocchi per tenere i brianzoli nella massima serie. El ShaarawyRoma Stando a quanto riportatoGazzetta dello Sport, il, infatti, starebbe osservando Stephan El Shaarawy della Roma per la prossima stagione. L’esterno giallorosso è in scadenza nel 2023, quindi il prezzo del suo cartellino scenderebbe a dismisura. Per capire il futuro del Faraone, bisognerà vedere le intenzioni di José ...