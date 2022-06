Monza, Ounas nel mirino del club brianzolo (Di domenica 5 giugno 2022) Il Monza, neo promosso in Serie A, inzia a programmare il futuro del club e, conseguentemente, a pianificare il lavoro in sede di campagna acquisti per potenziare la squadra. Riporta La Gazzetta dello Sport che il nome più plausibile resta quello di Defrel e sotto questo punto di vista vanno inquadrati altri due giocatori d’attacco che Stroppa ha avuto a Crotone e rivorrebbe volentieri alle sue dipendenze. Il primo è Messias, uno che proprio con Stroppa ha fatto il definitivo salto di qualità in carriera: se il Milan non dovesse riscattarlo, allora il Monza (che in segno di rispetto non intende ostacolare le operazioni rossonere) sarà pronto a bussare alla porta del Crotone. Il secondo invece è Ounas del Napoli, già rincorso la stessa estate ma senza successo: non è da escludere un nuovo tentativo nei prossimi ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Il, neo promosso in Serie A, inzia a programmare il futuro dele, conseguentemente, a pianificare il lavoro in sede di campagna acquisti per potenziare la squadra. Riporta La Gazzetta dello Sport che il nome più plausibile resta quello di Defrel e sotto questo punto di vista vanno inquadrati altri due giocatori d’attacco che Stroppa ha avuto a Crotone e rivorrebbe volentieri alle sue dipendenze. Il primo è Messias, uno che proprio con Stroppa ha fatto il definitivo salto di qualità in carriera: se il Milan non dovesse riscattarlo, allora il(che in segno di rispetto non intende ostacolare le operazioni rossonere) sarà pronto a bussare alla porta del Crotone. Il secondo invece èdel Napoli, già rincorso la stessa estate ma senza successo: non è da escludere un nuovo tentativo nei prossimi ...

