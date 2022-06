(Di domenica 5 giugno 2022)– L’iniziativa è stata organizzata d“Associazione San Martino delle Scale Onlus” in collaborazione con il “Comitato Civico San Martino delle Scale”, la comunità Monastica dell’Abbazia locale e i tanti cittadini presenti, notevole anche la partecipazione di tanti bambini che hanno assistito curiosi alle attività. L’iniziativa patrocinata dal Comune disi è svolta nella Frazione di San Martino delle Scale, ed è stata organizzata per riqualificare il cosiddetto “bivio Giacomino” una zona che fino a poco tempo era spesso teatro di abbandoni di rifiuti. I volontari dell’Associazione hanno ripristinano l’aiuola esistente ripulendola e piantando gli alberelli donati per l’occasione dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Grazie a questa iniziativa questo spazio potrà tornare ad essere un punto di ...

Advertising

filodirettomonreale.it

... A Sortino (SR) luci spente in piazza Sofia e in Piazza Verga; Il palazzo municipale di Caltagirone (CT); Il Palazzo del Senato di Misterbianco (CT); Il Municipio di(PA); Il Municipio di ...In questo modo anche l'Amministrazione Comunalealla protesta organizzata dall'Anci, l'... Il Palazzo del Senato di Misterbianco (CT); Il Municipio di(PA); Il Municipio di ... Monreale aderisce alla giornata Mondiale dell'Ambiente - FiloDiretto Durante la riunione delle associazioni di volontariato che si è tenuta in data martedì 31 maggio 2022 presso la sede della Pro Loco di San Gavino Monreale è emersa la volontà, da parte di tutti i part ...MONREALE, 24 maggio - Si riunirà lunedì 30 il prossimo Consiglio comunale per la trattazione di 19 punti previsti all’ordine del giorno, tra cui alcuni rilevanti.