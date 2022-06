Mondiale Rally - Tänak vince il Rally Italia Sardegna

(Di domenica 5 giugno 2022) Ottha vinto il, valido come quinto appuntamento del. Seconda posizione per Craig Breen sulla sua Ford Puma e terzo Dani Sordo con l'altra i20 NHybrid. Rotto un lungo digiuno. Dopo l'acuto di Loeb a Monte Carlo e il tris di Rovanpera in Svezia, Croazia e Portogallo, oggi è arrivata la prima vittoria stagionale pere la Hyundai. L'estone della Hyundai rompe il digiuno di successi che gli mancava daldi Finlandia del 2021, un'attesa durata 462 giorni. Ma anche la Hyundai torna ad assaporare lo champagne che mancava dallo scorso novembre, quando in Catalogna are fu Neuville. ...

... per la prima volta in stagione giù dal podio - conduce ilcon 120 punti, davanti a ... Ancor più utili ora che ildel Kenya (in programma dal 24 al 26 giugno) è alle porte e si paventa il ...Un solidissimo Ott Tanak (Hyundai i20) si è aggiudicato ildi Sardegna, quinto appuntamento delWRC 2022. L'estone, dall'alto del suo ampio vantaggio conquistato nelle scorse giornate, oggi non ha fatto altro che condurre in porta le sue prove, ...Doppietta per Hyundai sul podio con il primo posto e il terzo di Dani Sordo. Secondi Breen-Nagle su Ford Ott Tanak e Martin Jarveoja trionfano al Rally Italia Sardegna 2022 su Hyundai i20 N Rally1. Il ...462 giorni dopo il suo ultimo successo nel WRC, l'estone della Hyundai è tornato alla vittoria. Sul podio Breen e Sordo ...