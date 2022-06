Modena | il neonato lanciato dal secondo piano è fuori pericolo | «I medici hanno deciso di estubarlo»

(Di domenica 5 giugno 2022) Ilche lo scorso 31 maggio è precipitato dal balcone dela Soliera, in provincia di, sarebbe «». Lorivelato al Corriere della Sera idell’ospedale Maggiore di Bologna, dove il piccolo era stato trasportato con l’eliambulanza. Seppure infatti permanga la prognosi riservata, le condizioni del bambino starebbero in miglioramento, tanto che avrebberodi. Quella che era la sua babysitter, la 32enne Monica Santi, lo scorso venerdì ha confessato davanti al Giudice per le indagini preliminari: «Sono stata io a lanciare il bambinodalla finestra». Il pubblico ministero ha chiesto dunque la conferma della misura cautelare in cella ...

Il neonato che lo scorso 31 maggio è precipitato dal balcone del secondo piano a Soliera, in provincia di Modena, sarebbe "fuori pericolo". Lo hanno rivelato al Corriere della Sera i medici dell'ospedale Maggiore di Bologna. Il piccolo è tutt'ora ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il pubblico ministero dovrà chiarire quanto il disagio abbia influito su quel gesto tremendo che per poco non ha ucciso il neonato.