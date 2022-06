Miriana Trevisan ha partecipato all’Isola dei famosi 5: cosa fa oggi (Di domenica 5 giugno 2022) Miriana Trevisan ha partecipato alla quinta edizione dell’Isola dei famosi, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex naufraga Miriana Trevisan partecipò nel 2007 alla quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 5 giugno 2022)haalla quinta edizione dell’Isola dei, eccoha fatto dopo il reality efal’ex naufragapartecipò nel 2007 alla quinta edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Vale3visan : Colazione e poi via dalla Trevisan????@MIRIANA_TREV - DomenicoMazzil5 : RT @esercito_della_: Cara Trevisan del mio cuore ?? nonostante i mille impegni,il mio pensiero per te c'è sempre ????? @MIRIANA_TREV https:… - Marika3visan : Spettacolare la Trevisan ??????? @MIRIANA_TREV - fabius24119863 : buonanotte a colei che x me è stata la mia vittoria contro un mostro chiamato depressione lei Miriana Trevisan e st… - esercito_della_ : Cara Trevisan del mio cuore ?? nonostante i mille impegni,il mio pensiero per te c'è sempre ????? @MIRIANA_TREV -