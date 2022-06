Milan, Di Stefano: “Renato Sanches primo obiettivo: può fare il trequartista” (Di domenica 5 giugno 2022) Peppe Di Stefano, giornalista e inviato sul Milan, ha espresso il suo pensiero in merito ai movimenti di mercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 giugno 2022) Peppe Di, giornalista e inviato sul, ha espresso il suo pensiero in merito ai movimenti di mercato del

Advertising

franz319 : @BobOfMeddle @MarcoN1979 @NonEvoluto Il centrosinistra va spaccato al voto, penso di stefano rivinca in carrozza. P… - MilanPress_it : MP - Le pagelle tricolori: ALLENATORE ?? Vota la stagione di Stefano #Pioli ???? #Milan #milanpress - sportli26181512 : Pioli e il Milan: 77 vittorie in 136 partite da allenatore del Diavolo: Stefano Pioli allena il Milan dal 9 ottobre… - tonytally : di stefano chiude le porte a botman 'vallo a togliere il posto a kalulu, non credo che il #Milan spenda 30m per un… - lakakadonkey : RT @Psi0_: Zaniolo preso da Maldini e Massara, allenato da Stefano Pioli e mal voluto da tutto il Milan Twitter Io 2 euro sul pallone d’or… -